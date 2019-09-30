Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı: Çakırbeyli ile Meftunlar arasında savaş kızışıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Beşinci sezona fırtına gibi giren fenomen dizi yeni bölümde Çakırbeylililer ile Meftunlar arasında savaş kızışıyor. Hızır Ali'ye ekip kurulması görevi veriliyor. Diğer yandan Evren Erler Habban'ın kardeşi Behram rolünde diziye katılıyor ve hesap soruyor. Hızır'ın Sevda için "O sizin konunuz değil" sözleri dikkat çekiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümde Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı oluyor.

Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olur.

YENİ SEZONDA KİMLER KATILDI?

Naz Elmas (Sevda Meftun)

Burak Sergen (Feyyaz Meftun)

Evren Erler (Behram)

Mahmut Gökgöz (İbrahim Meftun)

Selda Alkor (Melike Meftun)

Ercan Reşat Demir (Bülent)

Erdem Şanlı (Dinçer)

Kutay Sungar (Ahmet)

Ufuk Tevge

Ali Yerlikaya (Hakan)