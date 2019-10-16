Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayımlandı mı izleyici tarafından merak konusu oldu. EDHO son bölümde Altan, emellerine ulaşana kadar Çakırbeylileri rahat bırakmamaya kararlıdır. EDHO son bölümde neler oldu? EDHO son bölüm izle…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE…

144. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Salı akşamı ATV'de sevenleriyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Altan resmen ortaya bir bomba koyar ve Çakırbeylilerin bundan en fazla zararı görmesi için bekler. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı. 144. bölüm fragmanı yayımlandığı takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.

Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.

OYUNCULARI

EDHO'nun başarılı oyuncu kadrosunda; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba, Naz Elmas, Sabina Toziya, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu gibi isimler yer alıyor.