Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 148. bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm fragmanı merak ediliyor. Sevilen dizinin yayımlanan son bölümünde; Alparslan'ın hatası Tufan ve oğluna zarar verir. Hızır Çakırbeyli, silahların Sınırsızların elinde olmasına neden olan bir köstebek olduğunu bilir ve harekete geçer. EDHO 148. bölüm özeti, 149. bölüm fragmanı, oyuncuları…

Edho Son Bölüm İzle Tek Parça…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 148. BÖLÜM ÖZETİ

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır. Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir.

Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir. Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez.Mermiler üzerinden yapacağı planla hem düşmanını tuzağa çekmeyi hem de masaya ihanet eden kişiyi bulmayı amaçlayacaktır. Bir taraftan masasını kurtarmak için mücadele verirken diğer taraftan Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda'nın da peşine düşecektir.

EDHO 149. BÖLÜM FRAGMANI

ATV ekranlarının fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm ile Salı akşamı izleyenler karşısındaydı. Dizi severler EDHO'nın yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı. Yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında haberimizden takip edebilirsiniz.

EDHO OYUNCULARI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda; Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Alpaslan Çakırbeyli– Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu yer alıyor.