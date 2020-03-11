Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. Bölüm Fragmanı
Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır.
11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:46
Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : TV
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