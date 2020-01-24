Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha! Olcay Yusufoğlu da kadroya katıldı

ATV ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Sanem Çelik'in 'Ceylan' karakteriyle geri döneceğinin açıklanmasının ardından yeni bir kadın oyuncu daha kadroya dahil oldu. 'Sevda' karakterine hayat veren Naz Elmas'ın diziden ayrılmasının ardından hangi kadın oyuncunun katılacağı merak konusuydu.

Yeni bölümü 28 Ocak Salı günü yayınlanacak olan EDHO'nun kadrosuna güzel oyuncu Olcay Yusufoğlu da katıldı. Son olarak Bizim Hikaye'de rol alan Yusufoğlu dizide Tufan'ın (Hüseyin Avni Danyal) kızına hayat verecek.

SANEM ÇELİK DİZİYE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan önceki yıl ayrılan Sanem Çelik, Ceylan karakteriyle yeniden projeye dahil olmuştu.

Sanem Çelik

OLCAY YUSUFOĞLU KİMDİR?

Olcay Yusufoğlu, 1 Ocak 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan Olcay Yusufoğlu'nun yaşamının önemli bir kısmı Ankara'da geçmiştir. 28 yaşında olan genç oyuncu Oğlak burcudur.



Oyuncu Olcay Yusufoğlu, lise son sınıfa kadar İzmir'de eğitim aldı. Konservatuar eğitimini bitirdikten sonra bazı dizilerde rol almaya başladı.

"Es Es" dizisinde hayat verdiği karakterle seyircinin aklına kazınan Olcay Yusufoğlu başarılı bir oyunculuk performansı ortaya çıkarmıştır.

Olcay Yusufoğlu'nun yer aldığı diziler arasında 2007 senesinde rol aldığı "Köprü" dizisi önemli bir yere sahiptir. 2009 senesinde "Es Es" isimli dizide rol alan Olcay Yusufoğlu, 2010 senesinde "Sakarya Fırat", 2013 senesinde "Fatih Harbiye", 2014 senesinde ise "Poyraz Karayel" dizisinde rol almıştır.

Olcay Yusufoğlu

Olcay Yusufoğlu, en son olarak 2016 senesinde "Cesur Yürek" ismini taşıyan dizide rol almış ve başarılı oyunculuk performansıyla herkesi büyülemiştir. Güzel oyuncu Olcay Yusufoğlu herhangi bir film projesinde rol almamıştır.

Lise son sınıfta Ankara'ya taşınan Olcay Yusufoğlu lisede birçok tiyatroda yer almıştır. Lise eğitimini bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na katılan Olcay Yusufoğlu burada 1 yıl boyunca tiyatro eğitimi almıştır.

Tiyatro eğitiminden sonra konservatuar eğitimi alan genç oyuncu Olcay Yusufoğlu, Anadolu Üniversitesi'nde üniversite eğitimini bitirmiştir.

Olcay Yusufoğlu Dizileri

2017- 2018 Bizim Hikaye/ Nihal

2016 Cesur Yürek/ Didem

2014-2015 Poyraz Karayel/ Doktor

2013-2014 Fatih-Harbiye/ Duygu

2013 Umutsuz Ev Kadınları

2009-2001 Sakarya Fırat/ Yeter

2009 Es Es/ Alaz

2007 Köprü/ Gazeteci