Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük sürpriz! Sanem Çelik, diziye geri dönüyor

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da önümüzdeki hafta izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi yılbaşı nedeniyle verilen aranın ardından yeni bölümüyle 28 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

SANEM ÇELİK PROJEYE YENİDEN DAHİL OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sevda karakterini canlandıran Naz Elmas'ın ayrılığının ardından diziye katılacak kadın oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı. Fenomen diziden önceki yıl ayrılan Sanem Çelik, Ceylan karakteriyle yeniden projeye dahil oldu.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası o küçükken evi terk etmiş. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.

1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.

1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.

1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.

1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı. 1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı.

1997 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.

1998, Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Melih Kibar'in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu'ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti, oynadi, şarkı söyledi.

1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı. Çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

2000 yılında rol aldığı "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçilerek ödül aldı.

2003 yılında Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Hititler"de Haluk Bilginer ile birlikte rol aldı. Takvimler 2005'i gösterdiğinde "Aliye" adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısına çıktı. Nejat İşler, İlhan Şeşen, Halit Ergenç gibi zengin kadroya sahip olan "Aliye", izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

2005 yılında Volkswagen Polo Bayanlar Kupası Otomobil Pist Yarışında Castrol pilotu olarak 3. oldu.

2005 senesi dolmadan tekrar bir sinema filmi ile beyazperde'ye çıkıyordu: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Biket İlhan'ın yönettiği filmde, Mehmet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaşıyordu.

2006 yılında başrolünü Nejat İşler ve Halit Ergenç'le paylaştığı Aliye dizisini bitirdikten sonra Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti. Sanem Çelik, bu dizinin yönetmeni Kudret Sabancı ile aşk kaçamağı yaptı. Sonucunda Kudret Sabancı, Esra Akkaya ile olan evliliğini bitirdi. Sanem Çelik diziyi tamamlayıp Amerika'ya gitti.

2006 yılında gittiği Amerika'dan 2008 yılında döndü ve yapımcılığını yine TMC'nin üstlendiği "Güldünya" adlı dizi için kamera karşısına geçti.

2013 yılında Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" sinema filminde rol almıştır.

2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları "İnadına Yaşamak" dizisininde görev aldı.

Tiyatro oyunları:

1985 - Kuklacı Müzikli Çocuk Oyunu, (Muharrem BUHARA), İstanbul Şehir Tiyatrosu (Müzikal)

1998 - Çiğdem Talu'ya Selam Müzikali, (Haldun Dormen, Melih Kibar) İ.Ü.D.K. (Müzikal) 1999 - Uzakta Piyano Sesleri (Suat Özturna) İ.Ü.D.K., Fiyokla

2000 - Hangisi Karısı (Çetin Akcan) Dormen Tiyatrosu, Mary Smith

2004 - Hangisi Karısı (Okan Bayülgen) Tiyatrokare, Mary Smith

Filmleri ve Dizileri:

1996 - Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanı) (Nihat Durak), Emine (sinema filmi)

1997-1999 - Kara Melek (Uğur Erkır, Dilek Gökçin, Türkan Derya), Yasemin Saylan (Dizi)

2000 - Kör Talih (Tamer İpek), Banu Bilge (Dizi)

2000 - Filler ve Çimen (Derviş Zaim), Havva Adem (sinema filmi)

2002 - Sır Çocukları (Ümit Cin Güven, Aydın Sayman), Konuk Oyuncu (sinema filmi)

2002 - Canım Kocacım (Erden Kıral, Hakan Gürtop), Banu Berke (Dizi)

2003 - Günahım Neydi Allah'ım (Ümit Ünal), Semiha (Dizi)

2004-2006 - Aliye (Kudret Sabancı), Aliye Adıvar (Karahan) (Dizi)

2005 - Ayın Karanlık Yüzü (Biket İlhan), Meryem (sinema filmi)

2008-2009 - Güldünya (Ömür Atay), Gizem Özsoy (Dizi)

2012 - Balık (Derviş Zaim), Filiz (sinema filmi)

2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor (sinema filmi)

2013 - İnadına Yaşamak

Ödülleri:

1996 - Adana Altın Koza - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Yaban

1997 - Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu, Kara Melek

1997 - ÇASOD "Onur Ödülü"

2000 - 37. Antalya Film Şenliği(Altınportakal) - En İyi Kadın Oyuncu, Filler ve Çimen

2001 - 20. İstanbul Film Festivali (Altın Lale)- En İyi Kadın Oyuncu, Filler ve Çimen

2001 - 23. Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu, Filler ve Çimen

2001 - Avşa Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu, Filler ve Çimen

2001 - 8. ÇASOD "En iyi Oyuncu" Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu, Filler ve Çimen

2001 - 12. Arıburnu Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu, Filler ve Çimen

2004 - Afife Tiyatro Ödülleri - Yardımcı Rolde Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu Adaylığı, 'Hangisi Karısı' - Tiyatrokare

2004 - 32. Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması - En İyi Kadın Oyuncu, Aliye

2004 - Beykent Üniversitesi "İletişim Ödülleri" - En İyi Kadın Oyuncu, Aliye

2005 - Siyaset Dergisi 11. Yıldönümü "Siyasetin Ödülleri" - En İyi Kadın Oyuncu, Aliye

2005 - 1. Beyaz İnci Televizyon Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu, Aliye

2005 - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği - Yılın En İyi Televizyon Yıldızı, Aliye

2005 - Diş Hekimleri - Özel ödül, Aliye

2006 - 28. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları - Yılın En İyi Televizyon Yıldızı, Aliye