Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Sevda'nın vedasında duygusal anlar yaşandı

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 151'inci bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde eski aşkı Hızır ile yüzleşen Sevda, New York'a taşınacağını söyleyerek veda etti.

"ARTIK GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Hızır'ın annesi de öldürmeye çalışan Sevda yaşadıkların pişmanlık duyarak eski sevgilisinin karşısına çıktı. İkili arasında yüzleşme yaşandı. Sevda, "New York'a gidiyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Sana yaptıklarımı kötülükten değil, seni sevdiğim ve kıskandığım için yaptım"diyerek eski aşkına veda etti.

SARILIP VEDALAŞTILAR

Hızır ise Sevda'yı yaptıklarından dolayı affettiğini söyleyerek, "Sevda senin geri dönmeni istemem. Ben seninle bir arkadaşlık yaptım. Bu art niyetli değildi. Ama ilişkimiz başka bir şeye dönüştü. Sen iyi birisin. Ama kötü birine dönüşmeden, kötü insanların arasından uzaklaş ve git" şeklinde konuştu. İki eski sevgili birbirlerine sarılarak veda etti.

"İKİNİZİ DE SİLDİM ATTIM"

Hızır ve Sevda'nın veda sahnesinin yanı sıra Haşmet ile Emine'nin evlendiklerini açıklaması diziye damga vurdu. Emine'nin kardeşi evlilik haberini duyunca çılgına döndü. Tipi, ablası ve Haşmet'e bağırarak, "Bitti abla. Haşmet de bitti. Eğer ikinizi burada bir şey yapmıyorsam, anne dediğim insanın hatırınadır. İkinizi de sildim attım" dedi.

TUFAN YANLIŞLIKLA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

EDHO'da Tufan'ın Çakırbeyliler'e olan ihaneti ortaya çıktı. Hızır ise Tufan'dan hesap sormaya geldi. Ancak karşılıklı silahların çekildiği anlarda Tufan'ın oğlu Murat araya girdi. Murat babasının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.