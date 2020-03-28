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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında çekimlerine bir süre ara verilen Eşkıya Dünyaya Olmaz dizisinin oyuncuları, yeniden sete döndü. Virüse karşı bir takım önlemlein alındığı dizide figüran sayısı da minimuma indirilirken yaş engeline takılan oyuncular için sahne yazılmadı.

28.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:08
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı

ATV ekranlarının en sevile dizilerinin başında gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları koronavirüs önlemlerine rağmen yeniden çekimlere başladı. Oyuncu ve çalışanların sağlığı için önlemler alan ekip, çekimleri olabildiğince hızlı tamamlamaya özen göstermeye başladı.

FİGÜRAN SAYISI MİNİMUMA İNDİRİLDİ

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir aranın ardından yeniden sete çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında zaruri olmadıkça dışarı çıkılmazken sete çıkılması ise herkesi şaşkına çevirdi. Birçok dizinin ara vermesine rağmen sete geri dönen ekip için bir takım koronavirüs tedbirleri alındı. Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Artık az sayıda figüranın görev aldığı dizide çekimler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı

YAŞ ENGELİNE TAKILAN OYUNCULAR İÇİN SAHNE YAZILMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sürekli ambulansın bekletildiği sette az sayıda mekan kullanıyor ve evlerinden alınan ekip sete çıkmadan önce çekim mekanlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Kolonya ve dezenfektan malzemeleri için de ciddi bir harcamanın yapıldığı dizinin 65 yaş üstündeki iki oyuncusu Sabina Toziya (73) ve Turgay Tanülkü (66) için sahne yazılmıyor. Öte yandan bir süre önce diziye dönen Sanem Çelik, Bodrum'da yaşadığı için annesinin sağlık sorunları nedeniyle izin aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
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Etiketler: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Koronavirüs, Magazin

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