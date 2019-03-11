Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin 128. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanında Hızır, Alparslan'ın ölüm haberinden sonra gözü kara davranır, bu durumdan rahatsız Ünal Bey ise onu uyarsa da Hızır'ın yaptığı plandan son dakika haberi olacaktır. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 128. bölüm ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNİN 127. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır. İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır.

Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.