Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır’ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü

Koronavirüs salgınından dolayı çekimleri bir süre durdurulan ancak geçtiğimiz günlerde geniş önlemler alınarak yeniden çekilmeye başlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 163. yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı dizide Hızır'ın en yakın iki adamı vuruldu.

BİRİ ÖLDÜ BİRİ YARALANDI

EDHO finalinde Hızır Çakırbeyli'nin mekanına yapılan saldırıda Fahri ve Hurşit vuruldu. Haydar Şişman'ın canlandırdığı Hurşit ölürken, Fahri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"BENİ YIKTILAR"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 21 Nisan Salı ekrana gelecek olan 164. yeni bölümünde ise Hızır Çakırbeyli'ye karşı masada iş birliği yapılıyor. Tipi'nin "Bugünleri yaşıyorsak yanlış alınmış kararlar yüzünden yaşıyoruz. Hızır'ı devireceğiz" sözleriyle meydan okuyor. Haşmet ise "Hızır'ın aldığı yanlış kararlar bizi bu noktaya getirdi" diyerek tepki gösteriyor. Hızır ve Alpaslan'ı masadan çıkarmak için hiç beklenmedik bir şekilde karar alınıyor. Hızır'ın ise "Beni yıktılar" demesi dikkat çekiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır. Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir. Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.