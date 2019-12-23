Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın fragmanında büyük sürpriz! Deniz Çakır geri mi dönüyor?

152 bölümdür ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 153'üncü bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına damga vuran an ise kendi isteğiyle diziden ayrılan Deniz Çakır'ın yenide kadroya dahil olma iddiası oldu.

DENİZ ÇAKIR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Meryem Çakırbeyli sürprizi yaşanıyor. Ailesine söz veren Hızır, bir daha Meryem'i üzmeyeceğini söylüyor. EDHO'da 3 sezon boyunca Meryem Çakırbeyli karakterini canlandıran Deniz Çakır, iki sezon önce kendi isteğiyle diziden ayrılmıştı. EDHO'da senaryo gereği yurt dışında olan Meryem'in geri dönmesiyle Deniz Çakır'ın da yeniden diziye katıldığı iddia edildi. Ancak dizide Hızır'ın eşi Meryem rolünü Deniz Çakır'ın mı yoksa başka bir oyuncunun mu canlandıracağı ise henüz belli olmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödedi. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artıyor.

Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta

Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.