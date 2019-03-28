Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Son Bölümünde Esra Karakteri Diziye Geri Döndü!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 130'uncu bölümüyle ekrana geldi. Daha önce diziden ayrılan 'Esra' karakterinin geri dönmesi şaşırttı.

"DİZİDEN AYRILMIŞTI"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü büyük bir sürprize sahne oldu. Esra karakterine hayat veren Sevcan Yaşar, 130'uncu bölümün final sahnesinde ortaya çıktı. Üçüncü sezonda İlyas'tan olan çocuğunu aldırdığı için ondan boşanan 'Esra', diziden ayrılmıştı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar. Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır. Hızır'ın planı ise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanın liderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir. Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.