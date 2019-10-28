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Polis, 'eskort sitesi' ile sanal ortamda fuhuş yaptıran çeteyi çökertti

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, sanal ortamda kurdukları 'Eskort sitesi' ile para karşılığı fuhuş yaptıran ve uyuşturucu madde bulunduran 1'i yabancı uyruklu kadın, 10 şüpheli gözaltına alındı.

28.10.2019 12:31

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemde artan ihbarları değerlendirerek, dün saat 20.00 sıralarında Gözevlerile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon başlattı.

Saat 04.00'e kadar sürdürülen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internette kurdukları 'Escort sitesi' aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.

BAHİS SİTELERİYLE BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Bu adreslerde yapılan aramalarda "Hayalet silah" olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca, 20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 telefona da el konuldu.

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Gözaltına alınan Ş. B., Ş.K.,B.C., M.Y., 'Azad' kod adlı E.K., K.F., A.D., A.K., T.K. ve yabancı uyrukluN. R. ele geçirilen malzemeler ile birlikte Kıraç Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Polis, 'eskort sitesi' ile sanal ortamda fuhuş yaptıran çeteyi çökertti

Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel


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