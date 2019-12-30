Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı

Balıkesir'de ikamet eden 25 yaşındaki üniversite öğrencisi M.D., 26 Mart'ta internet üzerinden eskort sitelerinde tanıştığı bir kadınla ilişki yaşamak istedi. İlişki için kendisinden para isteyen kadına ise toplam 58 bin lira yatıran öğrenci, dolandırıldığını fark edince mahkemeye gitti. Kadın savcı, "Dava dolandırıcılık değil alacak-verecek davasıdır" deyip takipsizlik kararı verdi.

50 BİN LİRA VERDİ DOLANDIRILDIĞINI FARK ETTİ

Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre; kadın, üniversite öğrencisinden peş peşe birkaç kez daha para istedi. Bu şekilde parça parça toplam 59 bin 800 lirayı gönderdi. Üstelik bu kişi ya da kişilerle bir kez olsun buluşamadı. Dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi oldu. Söz konusu olay, Bakırköy'de gerçekleştiği için, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eskort sitesiyle ilgili isimleri geçen 2'si kadın toplam 7 kişi hakkında soruşturma açtı.

"HİLELİ DAVRANIŞ DEĞİL"

Savcı Duygu Karagöl Halhalli, soruşturmaya 28 Kasım'da takipsizlik verdi. Savcı Halhalli, takipsizlik gerekçesini de Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin 2014'te aldığı bir karara dayandırdı.

Savcı kararda şunu yazdı: Yargıtay kararında belirtildiği gibi para karşılığı 'bir kadınla tanışma ve onunla birlikte olma' taahhüdünün ahlaka ve hukuka aykırı bir talep içerdiği, ahlaka ve hukuka aykırı isteğin karşılanmasının dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle suçun yasal unsurunun oluşmadığı kanaatine varıldı." Davanın bir alacak- verecek davası olduğuna işaret eden kadın savcı, "Ahlaka ve hukuka aykırı isteğinin karşılanmasının dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemez." görüşünü bildirdi.