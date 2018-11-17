Eskrim 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda Türkiye
'yi temsil eden sporcular 5 madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da devam eden turnuvada milli sporcular, bireysel müsabakalarda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Organizasyonda 69 sporcunun mücadele ettiği kılıç müsabakaları sonucunda finalde iki milli sporcu Tolga Arslan
ile Burak Efe
Emiroğlu karşı karşıya geldi. Tolga Arslan, Burak Efe Emiroğlu'nu 15-14 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Burak Efe Emiroğlu da gümüş madalyada kaldı.
Milli sporcular Macit Ural, Serra Macit ve Duru Duş ise bronz madalya kazandı.
Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:34