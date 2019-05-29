29.05.2019 10:59
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Eskrim: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Eskrim: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde bugün başlayan ve 2 Haziran'da sona erecek organizasyonda kılıç, flöre ve epe kategorilerinde 9 milli sporcu yarışacak.
35 ülkeden 361 sporcunun katılacağı organizasyonda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Kadınlar epe: Beyza Halvacıay
Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Harun Mihrioğlu
Kadınlar kılıç: Nisanur Erbil, Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse
Erkekler kılıç: Özkan Zorlu Yıldırım, Umut Kaya
Erkekler flöre: Engin Batuhan Menküer Bulgaristan, Avrupa, Spor
Kaynak: AA


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