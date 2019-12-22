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Eskrim coşkusu Samsun'da yaşandı

Samsun'da düzenlenen "Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası" ve "Yıldızlar Epe Federasyonu Kupası" sona erdi.

22.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:26 Eskrim coşkusu Samsun'da yaşandı
'da düzenlenen "Gençler Kılıç Şampiyonası" ve "Yıldızlar Epe Federasyonu Kupası" sona erdi.

Samsun, 21-22 Aralık'ta düzenlenen Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Epe Federasyon Kupası'nda Türkiye'nin 18 ilinden eskrimciyi pistlerde buluşturdu. Tekkeköy Yaşar Doğu Salonu'nda düzenlenen Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Epe Federasyonu Kupası iki gün süren heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Kılıç ve epe branşlarında 209 genç ve yıldız eskrimciyi Samsun'da bir araya getiren organizasyonda; 'genç kılıç'çılar Türkiye Şampiyonluğu için mücadele ederken; yıldız epeciler de federasyon kupasını almak için pistlerde tek döktü. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporcular kürsü mutluluğu yaşadı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan Genç Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası ve Yıldız Erkekler ve Kızlar Epe Federasyon Kupası'nda, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak' illerinden eskrimciler madalya ve kupa kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular madalya, kupa ve başarı sertifikalarını Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin ve Müsabaka Gözlemcisi Uluslararası Hakem Abdussamet Arslan'ın elinden aldı.

Turnuvaların genel başarı sonuçları şöyle: Genç erkekler kılıç; 1-Emirhan Çiftci (Kastamonu Eskrim SK), 2-Umut Kaya (Başkent Eskrim SK), 3-Yiğit Peker (İzmir ferdi), 3-Özkan Zorlu Yıldırım (Samsun Eskrim SK). Genç kadınlar kılıç; 1-Nisanur Erbil (Samsun Eskrim SK), 2-Deniz Selin Ünlüdağ (06 Turkuaz Eskrim GSK), 3-Tuğçe Rana Kaya (Pars Eskrim GSK), 3-Aylin Çakır (Bursa ferdi). Yıldız kızlar epe; 1-Aleyna Ertürk (Çankaya Eskrim SK), 2-Damlanur Sönmüş (Alanya SK), 3-Emine İpek Aydın (Kocaeli B.B. Kağıt SK). Yıldız Erkekler Epe; 1-Halis Efe Elibol (Ankara Esk. ve Pent. SK), 2-Egemen Oktay (Antalya ferdi), 3-Uğur Kınalı (Çankaya Eskrim SK). - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Spor

Kaynak: İHA

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