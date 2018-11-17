Eskrim: Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası

Ankara
'da düzenlenen Gençler Flöre Türkiye
Şampiyonası'nda erkeklerde İstanbul
Altınyurt Spor Kulübünden Poyraz Tuncer, kadınlarda Ankara ferdi sporcusu Alisa İsbir altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sincan
Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada madalya kazanan sporcular belli oldu. Erkeklerde İstanbul Altınyurt Spor Kulübünden Poyraz Tuncer altın, aynı kulüpten Alp Eyüpoğlu gümüş madalyanın sahibi oldu. İstanbul Marmara
Eskrim Spor Kulübünden Emir Törü ile İzmir
Ayberk Eskrim Spor Kulübünden Neşet Seçer ise bronz madalya elde etti.
Kadınlarda ise ise Ankara ferdi sporcusu Alisa İsbir altın, Ankara Eskrim Spor Kulübünden Nazlı Ceren Alioğlu gümüş, İstanbul Marmara Eskrim Spor Kulübü sporcuları Selma Defne
Karataban ile Büşra Okumuş da bronz madalyayı boynuna taktı.
İstanbul,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:23