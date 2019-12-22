Haberler » Güncel » Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası - Haber

Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası

Türkiye Eskrim Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.

22.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:10
Eskrim Federasyonunun 'da düzenlediği Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Salonu'nda gerçekleştirilen Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası'na 53'ü kadın olmak üzere 109 sporcu katıldı.
Şampiyonada kadınlarda Samsun Eskrim Spor Kulübü'nden Nisanur Erbil birinci oldu.
Erkeklerde dün Kastamonu Eskrim Spor Kulübü'nden Emirhan Çiftçi şampiyon olmuştu.
Yıldızlar Epe Federasyon Kupası müsabakaları
Aynı salonda gerçekleştirilen Yıldızlar Epe Federasyon Kupası müsabakaları da tamamlandı.
Kızlarda Çankaya Eskrim Spor Kulübü'nden Aleyna Ertürk, erkeklerde Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübü'nden Halis Efe Elibol şampiyon oldu.
Organizasyonlarda dereceye girenler başarı sertifikalarını, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin ve müsabaka gözlemcisi uluslararası hakem Abdüssamet Arslan'ın elinden aldı.
Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası

Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20   Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haber
19:19   4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haber
19:18   Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3) - Haber
19:18   Mersin-emine demir'in kardeşi ablam öldürülmekten korkuyordu - Haber
19:18   İzmir-kontrolden çıkan tır şarampole devrildi 1 ölü - Haber
18:57   Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Haber
18:02   Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:52   Lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
16:49   Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Haber
22.12.2019 19:24:35