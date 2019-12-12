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Eskrim heyecanı Adana'da yaşanacak

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan 'Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası' 14 Aralık Cumartesi günü Adana'da başlıyor.

12.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:39Eskrim heyecanı Adana'da yaşanacak
Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan 'Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası' 14 Cumartesi günü 'da başlıyor.

Türkiye'nin 10 ilinden, flöre ve kılıç branşlarında, yıldız ve büyüklerde toplam 166 eskrimciyi Adana'da buluşturacak organizasyonda eskrimciler 2 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.

Çukurova Üniversitesi'ndeki Lütfullah Aksungur Salonu'nda düzenlenecek 'Yıldız Erkekler ve Kızlar Flöre Federasyonu Kupası' ve 'Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası' kapsamında, Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun illerinden eskrimciler piste çıkacak. - ADANA

Türkiye, Aralık, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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