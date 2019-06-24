24.06.2019 13:27
Haberler » Spor » Haber

Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta gerçekleşecek

Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas

Eskrim Türkiye Şampiyonası, 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak.

Eskrim Türkiye Şampiyonası, 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Sivas 'ta yapılacak. Türkiye'nin 34 ilinden toplam 531 eskrimci, Sivas'ta yapılacak olan şampiyonada madalya mücadelesi verecek.

Sivas, 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Eskrim Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin 34 ilinden 531 eskrimcinin mücadele edeceği şampiyonada epe, flöre ve kılıç branşlarında 10-12 ve 14 yaş altı çocuk eskrimciler bir araya gelecek. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan 'U10-U12-U14 Erkekler ve Kızlar Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası' 26 Haziran'da, Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda başlayacak. Toplam 18 kategoride 9 gün sürecek maçlarla madalyaların sahibini bulacağı şampiyona 4 Temmuz'da sona erecek. Şampiyonada Adana , Adıyaman , Afyonkarahisar, Ankara , Antalya , Balıkesir , Bolu , Burdur , Bursa , Denizli , Düzce , Elazığ , Erzurum , Eskişehir , İstanbul , İzmir , Kahramanmaraş , Karabük , Kastamonu , Kırıkkale , Kocaeli , Konya , Manisa , Mersin , Muğla , Muş , Osmaniye , Sakarya , Samsun , Sivas, Tekirdağ , Trabzon , Van ve Zonguldak illerinden bin 531 eskrimci mücadele edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
26 haziran , sivas , eskrim , türkiye , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:36 Vali Atik Siirtli güreşçileri makamında kabul etti
14:33 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası
14:32 Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes'te krosta
14:31 Diyarbakırspor'un yeni başkanı Karakoç oldu
14:31 Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması
14:30 Bursaspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı
14:29 Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2'nci oldu