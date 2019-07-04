04.07.2019 16:43
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Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi

Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen U10, U12, U14 Epe, Flöre, Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen U10, U12, U14 Epe, Flöre, Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

34 ilden 1500 sporcunun katılımıyla 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda 9 sün boyunca yapılan heyecan dolu müsabakada dereceye giren ekipler belli oldu. 18 kategoride düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyalarını ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ahmet Urhan, hakemler ve antrenörler takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "İlimizde yine güzel bir organizasyona imza attık. 9 gün boyunca yapılan Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik. Sporcuları ve antrenörleri Sivas'ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Türkiye, Sivas, Spor

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