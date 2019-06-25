25.06.2019 09:10
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Eskrim Türkiye Şampiyonası, yarın Sivas'ta başlayacak

Eskrim Türkiye Şampiyonası, yarın Sivas

Sivas'ta "Eskrim Türkiye Şampiyonası" düzenlenecek.

Sivas 'ta "Eskrim Türkiye Şampiyonası" düzenlenecek.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek şampiyona yarın başlayacak ve 4 Temmuz'a kadar sürecek.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan "U10-U12-U14 Erkekler ve Kızlar Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası" Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Toplam 18 kategoride 9 gün sürecek müsabakalarla madalyaların sahibini bulacağı şampiyonada, Adana , Adıyaman , Afyonkarahisar, Ankara , Antalya , Balıkesir , Bolu , Burdur , Bursa , Denizli , Düzce , Elazığ , Erzurum , Eskişehir , İstanbul , İzmir , Kahramanmaraş , Karabük , Kastamonu , Kırıkkale , Kocaeli , Konya , Manisa , Mersin , Muğla , Muş , Osmaniye , Sakarya , Samsun , Sivas, Tekirdağ , Trabzon , Van ve Zonguldak 'tan bin 531 eskrimci ter dökecek.
Kaynak: AA
Türkiye , Sivas , Spor

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