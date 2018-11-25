Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası

Türkiye
Eskrim Federasyonu tarafından Kastamonu
'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası, tamamlandı. Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 37 kulüpten 143 sporcu katıldı.
Kızlar kategorisindeki müsabakalar sonucunda, Samsun
Eskrim Spor Kulübünden Nisanur Erbil
birinci, Pars Eskrim Gençlik Spor Kulübünden Rana Tuğçe Kaya ikinci, Vişnelik Tenis
Eskrim Kulübünden Defne
Tanrısınıbilir ile Bursa
'dan ferdi olarak katılan Delfinsu Aydoğan
üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pehlivan
verdi.
Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir turnuva olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Sporcularımız burada gayet centilmence mücadele ettiler. Centilmenlik eskrimin genel kaidesi, esas prensibidir. Sporcularımız için verimli olduğunu düşünüyorum. Dün bir sporcumuzun bileğinde burkulma yaşandı ancak bu ciddi bir sakatlık değil. Bugünkü bayan sporcularımızda herhangi bir sakatlık söz konusu olmadı. Keyifle geldiler ve dönecekler."
Bursa,Kastamonu,Türkiye
25 Kasım 2018 Pazar 18:55