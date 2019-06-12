Eskrimciler madalya hedefliyor

Şampiyonaya iddialı hazırlanan Manisalı eskrimciler, çalışmalarını Gediz Spor Salonu'nda sürdürüyor. Hafta içi çift antrenmanla müsabakalara hazırlanan eskrimciler, şampiyonada 13 sporcuyla ter dökecek.

Eskrim Antrenörü İpek İrem Ülkü, sezonun son şampiyonasında Manisa'ya madalyalar kazandırmak istediklerini belirterek, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Sporcularımızın hırsı ve isteği şampiyona öncesi bizleri son derece umutlandırıyor. Bünyemizde yetenekli sporcular var. Altyapıdan da gelecek vaat eden sporcularımız yetişiyor. Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar alarak sezonun finalini en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz" dedi. Yaz Spor Okulu kayıtlarının da başladığını sözlerine ekleyen Ülkü, eskrim sporuyla tanışmak isteyen herkesi kayıt yapmaya çağırdı.

Kaynak: Bültenler