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Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak

Milli eskrimciler, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele verecek.

20.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:18Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak
Milli eskrimciler, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele verecek.
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın , Rusya'ya bağlı özerk bölge Tataristan'ın Kazan ve Polonya'nın kentlerinde gerçekleştirilecek organizasyonlarda, 5 milli eskrimci yer alacak.
Kahire'de erkekler flörede Martino Minuto, Kazan'da kadınlar flörede İrem Karamete, Varşova'da ise erkekler kılıçta Enver Yıldırım, Deniz Berkay ve Çağlayan Nehir Fırat Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye, Varşova, Kahire, Spor

Kaynak: AA

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