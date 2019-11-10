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Eskrimde EFC Yıldızlar Circiut Kılıç Turnuvası sona erdi

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası tamamlandı.

10.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:34Eskrimde EFC Yıldızlar Circiut Kılıç Turnuvası sona erdi
'da düzenlenen Eskrim Konfederasyonu (EFC) Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası tamamlandı.
Yakacık İTO Salonu'nda iki gün süren turnuvada, 'nin yanı sıra 11 ülkeden 153 sporcu mücadele etti.
Turnuvada bireysel kategoride Muhammed Furkan Kalender ve Nisanur Erbil birinci, Murat Sarp Aşık ve Tuğçe Rana Kaya üçüncü oldu. Takımlar kategorisinde ise Türkiye iki birincilik, bir ikincilik ve bir üçüncülük elde etti.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler: 1. Muhammed Furkan Kalender (Türkiye), 2. Eduard Dragomir (Romanya), 3. Murat Sarp Aşık (Türkiye), 3. Oleksandr Hryhoruk (Ukrayna).
Kızlar: 1. Nisanur Erbil (Türkiye), 2. Karolina Bechynova (Çekya), 3. Tuğçe Rana Kaya (Türkiye), 3. Emma Neikova (Bulgaristan).
Erkekler takım: 1. Türkiye, 2. Ukrayna, 3. Türkiye
Kızlar takım: 1. Türkiye, 2. Türkiye, 3. Bulgaristan

İstanbul, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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