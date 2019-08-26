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Eskrimde hakemlere sezon öncesi eğitim

Türkiye Eskrim Federasyonu merkez hakem kurulunun sezon öncesi eğitimleri sona erdi.

26.08.2019 10:44 Eskrimde hakemlere sezon öncesi eğitim
Türkiye Eskrim Federasyonu merkez hakem kurulunun sezon öncesi eğitimleri sona erdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 3 günlük Hakem Gelişim Semineri düzenlendi. Olimpik eskrim hakemleri Vasil Milenchev ve Florin Gheorge eşliğindeki seminerde merkez hakem kurulu üyeleri Ilgın Güçlüer Sürekçigil, Abdussamet Arslan ve Yusuf Barsbuğa hakemleri bilgilendirdi.
Başkent Öğretmenevi'nde 76 hakemin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, hakemlikte dikkat edilmesi gereken hususlar, branşlara özgü spesifik aksiyonlar, sporcu ve antrenörlere karşı tutum ve eskrim kuralları ele alındı.
Seminere katılanlara sertifika verildi.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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