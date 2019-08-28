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Eskrimde sezonun ilk turnuvası Sivas'ta yapılacak

Türkiye'nin 27 ilinden 903 eskrimci, sezonun ilk turnuvası için Sivas'ta bir araya gelecek.

28.08.2019 15:52 Eskrimde sezonun ilk turnuvası Sivas'ta yapılacak
Türkiye'nin 27 ilinden 903 eskrimci, sezonun ilk turnuvası için Sivas'ta bir araya gelecek.
Türkiye Eskrim Federasyondan (TEF) yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Sivas'ta tamamlayan eskrimcilerin, yeni sezonu da Sivas'ta açacağı aktarıldı.
TEF'in 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan, 100. Yıl Milli Mücadele Veteranlar Türkiye Şampiyonası ile Yıldızlar, Gençler, Büyükler Açık Eskrim Turnuvası, Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda 31 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.
31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda sporcular, epe, flöre ve kılıç branşlarında, yıldız, genç, büyük ve veteran yaş kategorilerinde ter dökecek.

Türkiye, Eylül, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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