Eşlerinin böbrekleriyle can buldular

ANTALYA'da böbrek yetmezliği hastaları Ali Rıza Kaptanoğlu(52) ve Ruhi Onat (43), eşlerinin verdikleri böbrekler ile yaşama tutundu.Kahramanmaraş'ta yaşayan ve böbrek yetmezliği hastası olan mobilyacı Ali Rıza Kaptanoğlu'na, 4 çocuğunun annesi Münevver Kaptanoğlu (44), böbreğini vermek istedi. Çift, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda da Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla Münevver Kaptanoğlu'ndan alınan böbrek, Ali Rıza Kaptanoğlu'na nakledildi.'EŞİME CAN OLMAK İSTEDİM'Aksaray'da oturan ve 5 yıldır böbrek yetmezliği çeken Ruhi Onat'a aranan uygun böbrek bir türlü bulunamadı. Aysel Onat(38) da eşine verici olmak istedi. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne gelen çiftin testleri olumlu çıkınca Aysel Onat'ın böbreği, eşine nakledildi.Eşinin gözü önünde günden güne erimesine razı olmadığını belirten 2 çocuk annesi Aysel Onat, "Çocuklarımın babasının her geçen gün eriyip gitmesine gönlüm razı olamazdı. Eşime can olmak istedim" dedi. Ruhi Onat da "Genetik geçişli FMF hastalığımın zamanında teşhis edilememesi nedeniyle böbreklerimi kaybettim. Erken teşhis olsaydı organlarımı kaybetmeyecektim. Eşime fedakar davranışından dolayı minnettarım" diye konuştu.8 YIL DİYALİZE GİRDİ8 yıldır diyalize girdiğini anlatan Ali Rıza Kaptanoğlu ise "Diyalize girmek çok zor. Haftada üç gün diyaliz merkezine giderek hayata tutundum. Bütün vatandaşlarımızdan bağış için duyarlı ve bilinçli olmalarını istiyoruz" dedi. 27 yıllık eşinin, 4 çocuğunun babası olduğunu söyleyen Münevver Kaptanoğlu, "Eşime böbreğimle can verdiğim için çok mutluyum. Tüm insanları böbrek bağışına davet ediyorum. Bağışlayıp hayat versinler" şeklinde konuştu.EŞLERİ HAYATA BAĞLADIAkdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Diyalizle yaşayan hastalarımız eşlerinden yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu. Kısa süre sonra normal yaşamlarına dönecekler. Bağışlayın siz de yaşatın, hayata bağlayın" dedi.