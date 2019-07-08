08.07.2019 17:13
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Esma 4 gündür kayıp

Esma 4 gündür kayıp

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen Esma Esin Gülal'dan (15) 4 gündür haber alınamıyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen Esma Esin Gülal'dan (15) 4 gündür haber alınamıyor.
Cuma günü Olukkoyağı Mahallesi'nden minibüsle ilçe merkezine giden Esma Esin Gülal'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Esma Esin'in bulunması için ekipler, çalışma başlattı.
Bu arada kayıp Esma'nın yakını olan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin de arama çalışmalarının hızlanması için yetkililerle koordine içinde olduklarını söyledi.


- Mersin
Kaynak: DHA
Tarsus, Mersin, Güncel

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