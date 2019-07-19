Haberler» Güncel» Haber

Esmahanım'da yaralar sarılıyor

Düzce'nin Akçakoca ile Cumayeri ilçeleri çevresinde ağır hasara sebep olan sel felaketi sonrasında bölgede yürütülen çalışmalarda Esmahanım köyünün yaraları sarılmaya çalışılıyor.

19.07.2019 16:01 Esmahanım
Düzce'nin Akçakoca ile Cumayeri ilçeleri çevresinde ağır hasara sebep olan sel felaketi sonrasında bölgede yürütülen çalışmalarda Esmahanım köyünün yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Hasar yaşanan bölgelere ziyaret gerçekleştiren AK Partili milletvekilleri ise gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerce yoğun yağışın taşıdığı malzemeler kapanan yolların açılması için de çalışmalar başlatıldı. Sorun yaşanan bölgede AFAD tarafından yardım çadırları kurulurken, vatandaşlara su, yemek ve temel ihtiyaçları konusunda yardım edildi. Sel afetinde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni bulunurken, diğer 6 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Cumayeri, Akçakoca, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:04   SİSLİ HAVADA YAYLADA KAYBOLAN ENGİN, HER YERDE ARANIYOR
18:03   AK Parti Van Milletvekili Gülaçar'dan 'çevre yolu' açıklaması
18:03   Milletvekili Tutdere mermer sektörünün küçüldüğünü söyledi
18:03   FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
18:03   ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi
18:02   Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt Çalışması Devam Ediyor
18:02   Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını Ziyaret Etti