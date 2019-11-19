Eşme ayvası Doğu Anadolu turunda

Kartepe'nin marka tescili olan Eşme Ayvası, Van'da düzenlenen "Kocaeli'den Van'a Uzanan Lezzet Köprüsü ve Yemek Şöleni" ile Şanlıurfa'da düzenlenen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı"nda büyük ilgi gördü.



Kartepe Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı "Kocaeli'den Van'a Uzanan Lezzet Köprüsü ve Yemek Şöleni" etkinliği geniş katılımla gerçekleşti. Şölene Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde görev yapan Şef Eğitmeni - Şef Ayten Saner, 50 kişilik ekip ile katıldı. Saner beraberinde Eşme Ayvası ve cezerye götürerek şölende ikram etti. Vanlılar eşme ayvasına büyük ilgi gösterdiler.



Kocaeli'den Van'a Uzanan Lezzet Köprüsü ve Yemek Şöleni'nde ortaya renkli görüntüler de çıkarken, jüri, 200 yemek arasında birincileri seçerken oldukça zorlandı. Şölen sonrasında şölene katılan heyet tarihi ve kültürel mekanları gezdiler. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın destekleri ile şölene katıldıklarını belirten Şef Ayten Saner "Eşme ayvası ve cezeryeye Vanlılar büyük ilgi gösterdiler. Misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kartepemizi en iyi şekilde temsil ettik" ifadelerini kullandı.



Urfalılarda hayran kaldı



Eşme Ayvası Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı'nda da büyük ilgi gördü. Kültür, Tarih ve Gastronomi Turizmi kapsamlı olarak 07-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Göbekli Tepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı'na Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Kartepe Belediyesi 45 metre kare alanda stant kurdu.



Kartepe standına büyük ilgi



Fuar süresince Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik başta olmak üzere İlçe Belediye Başkanları, Sanayi ve Ticaret Odası başkanları, STK ve vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterdi.



Eşme ayvası ikram edildi



Kartepe Belediyesi stant görevlileri Kartepe'nin Kültürel Tarihi ve Doğal güzellikleri hakkında bilgi verirken, Eşme Ayvası ve Ayva Cezeryesi misafirlere ikram edildi. Kartepe Belediyesi fuar süresince gelen misafirlere Kartepe hakkında tanıtıcı broşürler ve materyaller vererek Kartepe hakkında detaylı bilgiler verdi. Turizm fuarında 120 stant açıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA