Eşme Belediye Başkanının Karısı Trafik Kazasında Yaralandı

Uşak Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin
'in eşi Huriye
Çetin kullandığı araçla yaptığı trafik kazası sonrası yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Huriye
Çetin idaresindeki 64 EJ 333 plakalı otomobil ilçe merkezinden Yaylak
mevkiinde karşı yönden gelen Ceyhun
Şimşek'in yönetimindeki 64 BA 091 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Çetin ile yanında bulunan AK Parti Eşme
İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Furtana'nın eşi Nazike Furtana yaralandı. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - UŞAK
Uşak, Huriye, Eşme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA