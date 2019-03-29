Eşme
Belediye Başkanının karısı trafik kazasında yaralandı
UŞAK - Uşak
Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin
'in eşi Huriye
Çetin kullandığı araçla yaptığı trafik kazası sonrası yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Huriye Çetin idaresindeki 64 EJ 333 plakalı otomobil ilçe merkezinden Yaylak
mevkiinde karşı yönden gelen Ceyhun
Şimşek'in yönetimindeki 64 BA 091 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Çetin ile yanında bulunan AK Parti
Eşme İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Furtana'nın eşi Nazike Furtana yaralandı. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Kaynak: İHA