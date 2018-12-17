Eşme'de 2 Kişinin Bıçaklandığı Kavga Sonrası Gerginlik (Yeniden)

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:15



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:15

UŞAK'ın Eşme ilçesinde Suriyeli bir grup, çıkan tartışmada ilçe halkından 2 kişiyi bıçakladı. Olayın ardından toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Suriyelilerin kaldığı evlere yürümek istedi. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, ilçeye gelen Vali Funda Kocabıyık'ın çabaları sonucu kalabalık dağıldı.Eşme ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında Suriye uyruklu kişiler ile Özgür E. ve Evren K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 10 kişilik Suriyeli grup, Özgür E. ve Evren K.'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Özgür E. ve Evren K. çağırılan ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olayın duyulmasının ardından ilçe merkezinde toplanan bir grup vatandaş, Suriyelilerin kaldığı evlere 'Eşme'de Suriyeli İstemiyoruz' sloganları atarak yürümek istedi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, ilçede önlem aldı. Uşak merkezden de takviye olarak polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İlçe meydanında toplanan yaklaşık 100 kişi, daha önce de benzer olayların yaşandığını belirtip Suriyelileri ilçede istemediklerini söyledi. İlçeye giden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ikna edip dağılmalarını sağladı. - Uşak