Eşme'de 720 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

Uşak
'ın Eşme
ilçesinde 720 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Şehit Alibey İlkokulu, Öğretmen Alibaykal İlkokulu, Üçeylül İlkokulu, Sıtkı Çetin Ortaokulu, Galip Çetin Ortaokulu, Ahmet Avcı Anadolu Lisesi
, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Nihat Köylü Mesleki Teknik Anadolu Liesi, Şehit Cemalettin Avcı Anadolu Lisesinde öğrenim gören 720 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
Yapılan eğitimlerde, öğrencilere trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, yolun karşısına geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgiler verildi.
Seminer sonunda polisler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Eşme, Güncel
Kaynak: AA