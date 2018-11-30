Eşme'de Genç Çiftçilere 238 Koyun Dağıtıldı

Eşme
ilçesinde, Genç
Çiftçi Projesi'nden yararlanan çiftçilere 238 koyun dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında Karabacaklı, Günyaka, Keklikli, Dereli
, Bozlar
ve Ağabey köylerinde ikamet eden 7 üreticinin her birine 34 koyun temin edildi.
Çiftçiler için temin edilen 238 koyun, törenle hak sahiplerine dağıtıldı.
Törende ayrıca, meyveciliği geliştirme projesi kapsamında Takmak ve Kayapınar
köylerinde üreticilere yüzde 50 hibe destekli 750 adet ayva fidanı dağıtıldı.
Törene, Eşme Kaymakamı Murat Özmedir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Yener, İlçe Jandarma
Komutanı Ramazan Bozkurt
, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Yılmaz
katıldı.