Eşme'de halk eğitim merkezi sergisi

Eşme
Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı.
TCDD hangar binasında düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Murat Özdemir
, Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin
, protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Eşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Huriye Hürriyet
Çetin yaptığı açıklamada sergide yer alan eserlerin yıl boyunca kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından hazırlandığını söyledi. El işi ürünler hakkında bilgi veren Çetin, gelecek yıl da kursların süreceğini belirtti.
Sergi pazar gününe kadar açık kalacak.