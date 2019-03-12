Eşme'de İlkokul Öğrencileri Ağaç Dikti, Kuş Yuvası Astı

Eşme
Öğretmen Ali Baykal
İlkokulu birinci sınıf öğrencileri okul çevresindeki ağaçlara kuş yuvası astı, çam ağacı dikti.
Eşme Öğretmen Ali Baykal İlkokulu 1-A sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci, anne babaları ile yaptıkları 20 kuş yuvasını okul çevresindeki ağaçlara astı.
Ardından Yaylak
Doğa ve Kültür Parkında 116 çam ağacı diken öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sınıf öğretmeni Ramazan Eker
, etkinlikle öğrencilere doğa sevgisi aşılamayı amaçladıklarını belirterek, "Çocukların aileleriyle etkinliğe katılmaları önemliydi, çocuklar hem velileri ile vakit geçirdi, hemde doğaya katkı sağlamış oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Güncel
Kaynak: AA