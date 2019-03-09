Eşme'de "Kadından Yüzler" Fotoğraf Sergisi

Eşme
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla hazırlanan "Kadından Yüzler" fotoğraf sergisi açıldı.
Eşme Tren Garı'ndaki sergiyle ilgili bilgi veren Şentürk, dördüncü kişisel fotoğraf sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İlçede sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlamak istediğini aktaran Şentürk, "Çocuklarımızın okuması, kadınlarımızın çalışması ve hayata tutunması, kadın erkek ayrımının yapılmadığı bir dünyada yaşamak, kadın haklarının korunduğu bir ülkede yaşamak bizlere verilen değerin göstergesidir. Sergide 30 fotoğraf yer alıyor. Bildiklerimi, gördüklerimi paylaşmak bana mutluluk veriyor. Fotoğrafların birer hikayesi var, kimisi üzgün, kimisi mutlu, kimisi korkmuş ama hepsi hayat mücadelesine karışmış." dedi.
Fotoğraf sergisi 15 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak.
Kültür Sanat
Kaynak: AA