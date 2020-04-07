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Eşme'de tanzim satış noktası kuruldu

Uşak'ın Eşme ilçesinde belediye ve ziraat odası koordinesinde tanzim satış noktası kuruldu.

07.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:58
Eşme'de tanzim satış noktası kuruldu
Uşak 'ın Eşme ilçesinde belediye ve ziraat odası koordinesinde tanzim satış noktası kuruldu.
Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, ilçede çarşamba günleri kurulan halk pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaldırıldığını hatırlattı.
Eşmelilerin ucuz ve sağlıklı ürünleri temin edebilmeleri için Eşme Ziraat Odası ile tanzim satış noktası oluşturduklarını kaydeden Çetin, Uşaklıların sosyal mesafeyi koruyarak ve ateşleri ölçülerek alınacakları tanzim satış noktasının çarşamba günleri hariç sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar hizmet vereceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Abdullah Hacı, Uşak, Eşme, Güncel
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