Eşme'de Vergi Haftası

Eşme
Vergi Dairesi Müdür Vekili Kadir Demirbilek, Vergi Haftası
dolayısıyla Eşme Kaymakamı Murat Özdemir
'i ziyaret etti.
Ziyarette hafta boyunca planlanan etkinliklerle ilgili kaymakam Özdemir'e bilgi veren Demirbilek, ilçede yürüttükleri çalışmaları anlattı.
Kaymakam Özdemir, yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkelerin kalkınması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaşması için verginin önemini anlattı.
Vergi dairesi çalışanlarının haftasını kutlayarak başarılar dileyen Özdemir, mükelleflerin de bol kazançı bir yıl geçirmesini temenni etti.
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Kaynak: AA