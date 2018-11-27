27 Kasım 2018, 21:36
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Eşme Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu Konser Verdi

Eşme Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu Konser Verdi

Eşme Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

Eşme Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

Eşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Emre Yılmaz yönetimindeki müzik topluluğu üyeleri, Türkiye'nin değişik yörelerinden derlenen türküleri seslendirdi.

İzleyenlerden beğeni alan konserin ardından konuşan Yılmaz, farklı mesleklerden oluşan topluluk üyelerinin amatör ruhla keyifli bir gece düzenlediğini söyledi.

İlk kez konser verdiklerini belirten Yılmaz, ilerleyen dönemde konser sayısının artacağını ifade etti. Eşme
27 Kasım 2018 Salı 21:36