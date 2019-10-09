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Eşme'nin çöp sorunu çözüldü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Zafer Kalkınma Ajansı ve Eşme Belediyesi iş birliğinde hazırlanan katı atık transfer istasyonu projesi hayata geçirildi.

09.10.2019 11:34Eşme'nin çöp sorunu çözüldü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Zafer Kalkınma Ajansı ve Eşme Belediyesi iş birliğinde hazırlanan katı atık transfer istasyonu projesi hayata geçirildi.
Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, katı atık transfer istasyonu inşaatının 725 bin liraya mal olduğunu hatırlattı.
Bu maliyetin 500 bin lirasının Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığını vurgulayan Çetin, "Çöp kamyonlarıyla toplanarak istasyona getirilen atıklar, buradan da Uşak'taki katı atık depolama tesisine götürülecek. Eşme'nin çöp sorunu yapımı tamamlanan katı atık transfer istasyonu ile ortadan kalkacak." diye konuştu.

Mustafa Çetin, Abdullah Hacı, Eşme, Güncel

Kaynak: AA

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