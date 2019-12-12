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ESMEK Eyüpsultan şubesi açılıyor

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek olan Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK)'in açılışı, 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

12.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:21ESMEK Eyüpsultan şubesi açılıyor
Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek olan Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK)'in açılışı, 18 Aralık günü gerçekleştirilecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in önem verdiği projeleri arasında yer alan ESMEK'lerin sayısı arttırılarak ilçe çapında yaygınlaştırılacak. Şu anda eğitimlere başlanan ESMEK Eyüpsultan Merkez şubesinin açılışı önümüzdeki hafta Çarşamba günü yapılacak. Eyüpsultan'da ikamet eden kadınlara yönelik düzenlenen kurslarda el nakışı, dikiş, hasır örücülüğü, kuaförlük, şiş örücülüğü - amigurumi, aşçılık, pastacılık, mefruşat, iğne oyası ile geri dönüşüm ve üretim atölyesi gibi eğitimler veriliyor.

Eğitimini tamamlayan kadınlara Halk Eğitim sertifikası verilecek

Kadınların, beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen eğitimler sayesinde kendilerine olan öz güvenleri artıyor, başarma duygusu ile sosyal açıdan da kendilerini daha iyi hissediyorlar. Hafta içi farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilen kurslarda verilen eğitimlerle kadınların, ürettikleri ürünlerini değerlendirmelerine ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlanıyor. ESMEK'lerde kurs sonunda, eğitimini tamamlayan kadınlara Halk Eğitim sertifikası verilecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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