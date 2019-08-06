Esmek ilçelerde çocukların yüzünü güldürüyor

Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere tüm Eskişehirlilerin el becerilerini geliştirebilmeleri, kişisel gelişim sağlayabilmeleri ve meslek sahibi olmaları amacıyla kurulan ESMEK, kent merkezinde ulaştığı on binlerce kişiden sonra ilçelerde çocukların yüzünü güldürmeye başladı.

2001 yılında kurulan ve her yıl 15 bine yakın Eskişehirliye ücretsiz kurs imkanı sağlayan ESMEK, çocukların tatil dönemlerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Alpu ve Seyitgazi'de çocuklarla buluştu. İlçelerde çocukların kurslara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden ESMEK yetkilileri, satrançtan eğlenceli İngilizceye, ebru sanatından ritim kursuna, bilgisayar kursundan izcilik çalışmalarına, cimnastikten çocuk haklarına kadar birçok farklı alanda çocuklara ücretsiz eğitim verildiğini belirttiler. Alpu'da yaklaşık 150, Seyitgazi'de ise yaklaşık 160 çocuğun eğitimlerden faydalandığını ifade eden ESMEK yetkilileri, kursların kış döneminde de devam edeceğini ifade ettiler.

Çocukların özellikle tatil döneminde ilçelerde sosyal aktivitelere katılamadığını belirten veliler, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortaklaşa açtığı ücretsiz kurslar dolayısıyla yetkililere teşekkür ettiler.

Yaz tatilinin çocukların dinlenmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ise "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır' sözünü şiar edinerek Sayın Hocamız Yılmaz Büyükerşen'in de destekleriyle 160 öğrencimize 15 farklı alanda kurs imkanı sağladık. Çocuklarımız bu kurslar sayesinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek, hem fiziksel ve mental yönden gelişiyor hem de enerjik ve eğlenceli zaman geçirerek spor yeteneklerini keşfediyor" dedi.

Alpu'da çocukların kurslardan büyük keyif aldığını ifade eden Başkan Gürbüz Güller ise "Sayın Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in eğitime verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Kent merkezinde yıllardır ESMEK ile yürütülen bu çalışmaların ilçelerimize gelmiş olmasından biz de büyük mutluluk duyuyoruz. Alpulu çocuklarımız bu kurslar sayesinde yaz aylarını verimli şekilde geçiriyorlar. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile çocuk ve kadın odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.