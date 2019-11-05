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Esmek Kursiyerleri İstanbul'da arka sokakları fotoğrafladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında düzenlenen Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi'nde kursiyerler teorik eğitimlerin ardından pratik eğitimler gerçekleştiriyor.

05.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:01Esmek Kursiyerleri İstanbul'da arka sokakları fotoğrafladı

Daha önce Eskişehir'de fotoğraf çekimine çıkan kursiyerler bu haftada İstanbul'a giderek Eminönü, Sirkeci, Unkapanı, Balat gibi tarihi bölgelerde fotoğraf çekimi gerçekleştirdiler.

ESMEK kursiyerleri Türkiye'nin ünlü fotoğrafçısı Ara Güler'in sokak fotoğrafçılığının en güzel karelerini yakaladığı İstanbul'a giderek kursta öğrendikleri bilgileri pratiğe çevirdiler. Sokak fotoğrafçılığının usta isimlerinden Abdülkadir Karataş'la Sirkeci'de bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik grup Sirkeci, Eminönü, Küçükpazar, Süleymaniye, Vefa, Unkapanı, Cibali, Haydar, Zeyrek, Fener, Balat, Ayvansaray ve Eğrikapı gibi tarihi alanları fotoğrafladılar.

Böyle bir deneyim yaşattığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden kursiyerler, ücretsiz olarak verilen kursların insanların kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ettiler.


Eskişehir, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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