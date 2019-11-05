Esmek Kursiyerleri İstanbul'da arka sokakları fotoğrafladı

Daha önce Eskişehir'de fotoğraf çekimine çıkan kursiyerler bu haftada İstanbul'a giderek Eminönü, Sirkeci, Unkapanı, Balat gibi tarihi bölgelerde fotoğraf çekimi gerçekleştirdiler.

ESMEK kursiyerleri Türkiye'nin ünlü fotoğrafçısı Ara Güler'in sokak fotoğrafçılığının en güzel karelerini yakaladığı İstanbul'a giderek kursta öğrendikleri bilgileri pratiğe çevirdiler. Sokak fotoğrafçılığının usta isimlerinden Abdülkadir Karataş'la Sirkeci'de bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik grup Sirkeci, Eminönü, Küçükpazar, Süleymaniye, Vefa, Unkapanı, Cibali, Haydar, Zeyrek, Fener, Balat, Ayvansaray ve Eğrikapı gibi tarihi alanları fotoğrafladılar.

Böyle bir deneyim yaşattığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden kursiyerler, ücretsiz olarak verilen kursların insanların kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ettiler.