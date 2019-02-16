Esmek Kursiyerlerinden El Sanatları Sergisi

Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm Eskişehirlilerin el becerilerini geliştirebilmeleri, kişisel gelişim sağlayabilmeleri ve meslek sahibi olmaları amacıyla kurulan ESMEK, 2018-2019 döneminde açtığı 150'den fazla kurs ile 15 bine yakın kursiyere hizmet veriyor. Bu kurslar içerisinde olan ebru, seramik, çini ve hüsn-ü hat eğitimlerine katılan 100'den fazla kursiyerin emekleri ile oluşan eserler Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi ile Eskişehirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sergiye Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Başkan Büyükerşen"Sergiler, söyleşiler, konserler, geziler, eğitim çalışmaları ile toplumun her kesimine hitap eden ESMEK, açıldığı günden bugüne 150 binin üzerinde hemşerimize sanat, enstrüman, bilişim ve teknoloji, kişisel gelişim, yabancı dil gibi bir çok alanda eğitim verdi. Özellikle kadınlarımızın ESMEK çatısı altında üretime katılmaları, ürettiklerini satarak aile ekonomilerine destek olmaları bizler için çok kıymetli. Bugün de görüyorum ki büyük çoğunluğunu kadınlarımızın oluşturduğu ebru, seramik, çini ve hüs-ü hat kurslarına katılan kursiyerlerimiz muhteşem eserler ortaya çıkarmış. Başta eğitimcilerimiz olmak üzere hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

100'den fazla kursiyerin ebru, seramik, çini ve hüsn-ü hat sanatıyla oluşturdukları 300'den fazla eserin bulunduğu sergi 28 Şubat tarihine kadar açık olacak.

Kaynak: Bültenler