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ESMEK'lerde Kovid-19 seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ESMEK'lerde Kovid-19 seferberliği başlatıldı.

10.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:14
ESMEK'lerde Kovid-19 seferberliği
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ESMEK'lerde Kovid-19 seferberliği başlatıldı. ESMEK personelleri ve eğitimcilerinden oluşan ekip, günde 300 tulum önlük dikip sağlık kuruluşlarına teslim ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla ESMEK'lerde başlatılan seferberlik, sağlık kuruluşlarıyla dayanışma adına sergilenen en güzel örneklerden birisi olurken, imalat ise hijyen kurallarına uygun olarak yapılıyor. Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerini Kovid-19 salgınına karşı başlatılan mücadele sürecine dahil ettiklerini belirterek, ESMEK'lerin ise bu anlamda çok özel bir çalışmaya imza attığını dile getirdi.

"Çok kıymetli bir çalışma"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ESMEK'lerin, Erzurum'un dört bir yanında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinden olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, "ESMEK'ler, faaliyet gösterdikleri süre zarfında mesleki eğitime her zaman öncülük etti. ESMEK'lerde verilen eğitimler sayesinde piyasaların nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermekle kalmadık, ekonomik bir değer de ürettik. İçinde bulunduğumuz süreçte ise ESMEK'ler sayesinde çok kıymetli bir çalışma daha yürütüyoruz. ESMEK'lerde günde tam 300 tulum önlük dikiyor ve sağlık kuruluşlarımızın istifadesine sunuyoruz" diye konuştu.

"Seferber olmuş durumdayız"

Söz konusu çalışmanın 6 eğitmen ve 20 ESMEK çalışanının katılımıyla yürütüldüğünü anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kovid-19 salgınıyla mücadele noktasında Erzurum'da sıra dışı bir performans sergiliyoruz. Tüm birimlerimizi bu sürece dahil etmiş olmakla birlikte 7/24 esasına göre çalışıyor ve mücadelemizi çok daha dirençli hale getirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu manada ESMEK'lerde ortaya koyulan gayreti de kutluyor, mesai arkadaşlarımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak ve salgını Allah'ın izniyle bir tehdit olmaktan çıkartacağız. Kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım ve evimizde kalalım" çağrısında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
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